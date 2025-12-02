Νέο χτύπημα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Τουρκίας

Τρίτη κατά σειρά επίθεση σε διάστημα λιγότερο της μίας εβδομάδας έλαβε χώρα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα με ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο να δέχεται πλήγμα.

Ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας που έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία και ήταν φορτωμένο με ηλιέλαιο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, τη ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας, τα 13 μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν τραυματίστηκαν.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 129 χιλιομέτρων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν ζήτησε βοήθεια και συνέχισε την πορεία του προς το τουρκικό λιμάνι της Σινώπης, γνωστοποίησε μέσω του X η τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

Δεν έκανε γνωστές άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να συσσωρεύσει πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Μια ουκρανική πηγή ασφαλείας ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές, δηλώνοντας στο AFP ότι drones χτύπησαν πλοία που «μετέφεραν κρυφά ρωσικό πετρέλαιο».

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, σε μια προειδοποίηση «προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

