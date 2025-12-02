Την κατάληψη του Ποκρόβσκ πανηγυρίζουν οι Ρώσοι

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε αυτό που οι διοικητές του τού μετέφεραν ως την πλήρη κατάληψη της πόλης Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική νίκη μετά από μια παρατεταμένη μάχη και λέγοντας ότι θα βοηθήσει τη Μόσχα να εκπληρώσει τους ευρύτερους πολεμικούς της στόχους.

Η Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί τη σοβιετική ονομασία Κρασνοαρμέισκ για την πόλη, έχει αντιμετωπίσει σκληρή ουκρανική αντίσταση στη μάχη της από τα μέσα του 2024 για την κατάληψη του Ποκρόβσκ, που άλλοτε αποτελούσε στρατηγικό κόμβο ανεφοδιασμού για τον ουκρανικό στρατό.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή και καθισμένος σε κέντρο διοίκησης, προς την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο αργά χθες.

«Θα διασφαλίσει την επίτευξη στο εξής των αποστολών που θέσαμε εξαρχής στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον όρο που η Μόσχα υιοθετεί για τη σχεδόν τετραετή στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία.

Η πτώση της πόλης, εφόσον επιβεβαιωθεί, δίνει στη Μόσχα ορμητήριο για να κινηθεί προς βορρά, προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη τη ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται το Ποκρόβσκ.

Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν το βόρειο τμήμα της πόλης. Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης των αερομεταφερόμενων στρατευμάτων εφόδου ανακοίνωσε επίσης ότι διεξήγαγε επιθέσεις στο νότιο τμήμα της πόλης, όπου κυριαρχούν τα ρωσικά στρατεύματα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα και ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς καμίας πλευράς, αν και χάρτες και των δύο έχουν εδώ και καιρό δείξει την πόλη υπό ασφυκτική ρωσική πίεση, με τις δυνάμεις της Μόσχας βαθιά εντός αυτής.

Η φερόμενη κατάληψη της πόλης έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν τις προσπάθειες σύναψης ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, με τον Πούτιν να πρόκειται να πραγματοποιήσει συνομιλίες στη Μόσχα αργότερα την Τρίτη με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ρώσοι αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ -το σημαντικότερο μεμονωμένο εδαφικό κέρδος της Μόσχας εντός της Ουκρανίας από τότε που κατέλαβε την κατεστραμμένη Αβντίιβκα στις αρχές του 2024- θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της.

Αυτό οφείλεται στο ότι καταδεικνύει ουσιαστική πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σε μια περίοδο που ο Πούτιν ζητά από το Κίεβο να παραδώσει τα υπόλοιπα.

Η ουκρανική περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ προς τα δυτικά, όπου οι ρωσικές δυνάμεις λένε ότι έχουν ήδη εδραιώσει προγεφύρωμα, θα γινόταν επίσης πιο ευάλωτη σε ρωσικές προελάσεις.

Η είδηση κυριάρχησε στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού Channel One, το οποίο πρόβαλε βίντεο στρατιωτών να κρατούν ήρεμα μια ρωσική σημαία σε ένα σημείο που έμοιαζε με το κέντρο της πόλης.

Ο διοικητής της ομάδας δυνάμεων Centre, Βαλέρι Σολόντστσουκ, είπε στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον ουκρανικών μονάδων γύρω από το Ποκρόβσκ και την κοντινή πόλη Μιρνογκράντ, όπου, όπως είπε, έχουν παγιδευτεί έως και 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες.

Στρατιωτικοί διοικητές είπαν στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής επαφής και ότι έχουν επίσης καταλάβει την μετωπική πόλη Βοβτσάνσκ στην περιφέρεια Χαρκόβου της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αναγνωρίσει ότι το Βοβτσάνσκ, γνωστό στους Ρώσους ως Βολτσάνσκ, έχει περάσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Βαλέρι Γερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, είπε στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν με την κατάληψη ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής του Ντονμπάς.