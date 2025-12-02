Γερμανία: «Κρίση ιστορικών διαστάσεων στη βιομηχανια»

Η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) εκφράζει ανησυχία για το μέλλον της Γερμανίας ως τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η γερμανική βιομηχανία θα αντιμετωπίσει ένα δραματικά χαμηλό σημείο στα τέλη του 2025, δήλωσε ο Πρόεδρος της BDI, Πέτερ Λάιμπινγκερ, στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). «Η οικονομία βρίσκεται στην πιο βαθιά ιστορική κρίση της από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αντιδρά αποφασιστικά», τόνισε.

Έκθεση για τη βιομηχανία προβλέπει μείωση της παραγωγής κατά 2% φέτος. Αυτό θα σήμαινε τέταρτο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης. «Δεν πρόκειται για κυκλική κάμψη, αλλά για δομική πτώση», είπε ο Λάιμπινγκερ. Η γερμανική βιομηχανία συνεχώς χάνει έδαφος. Η οικονομική θέση της χώρας βρίσκεται «σε ελεύθερη πτώση».

Οι συνολικές οικονομικές προοπτικές είναι επίσης δυσοίωνες. Μετά από δύο χρόνια χωρίς οικονομική ανάπτυξη, η γερμανική κυβέρνηση και τα οικονομικά ινστιτούτα έρευνας προβλέπουν μόνο ελάχιστη ανάπτυξη για το τρέχον έτος. Αναμένεται μια μικρή βελτίωση τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, το Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων αναθεώρησε πρόσφατα ελαφρά προς τα κάτω τις προβλέψεις του για το 2026. Τα μέλη του συμβουλίου τώρα αναμένουν ανάπτυξη του ΑΕΠ μόλις 0,9% και τον επόμενο χρόνο.

Η χημική βιομηχανία, για παράδειγμα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Σύμφωνα με τελευταία έκθεση, ο βαθμός εκμετάλλευσης των χημικών εργοστασίων ήταν μόνο στο 70%. Η μηχανολογία και η βιομηχανία χάλυβα βρίσκονται επίσης υπό πίεση. Αντιθέτως, η κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο φαίνεται να σταθεροποιείται. Η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει αύξηση της παραγωγής.

«Η Γερμανία χρειάζεται τώρα μια θεμελιώδη αλλαγή στην οικονομική πολιτική με σαφείς προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη», δήλωσε ο Λάιμπινγκερ. Κάθε μήνας χωρίς αποφασιστικές δομικές μεταρρυθμίσεις θα κοστίσει επιπλέον θέσεις εργασίας και ευημερία και θα περιορίσει σοβαρά το μελλοντικό περιθώριο ελιγμών του κράτους.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της BDI ζητά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις έναντι των δαπανών κατανάλωσης. Το ειδικό ταμείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί με διαφάνεια για πρόσθετες επενδύσεις.

Ο Λάιμπινγκερ ζητά επίσης συνεπή μείωση της γραφειοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει λάβει αρχικά μέτρα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται εκτεταμένα μέτρα ανακούφισης που να μπορούν πραγματικά να αντιληφθούν στην καθημερινή τους λειτουργία.