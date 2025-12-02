ΟΟΣΑ: Η AI «θωρακίζει» την παγκόσμια ανάπτυξη παρά τους δασμούς ΗΠΑ

Η παγκόσμια ανάπτυξη διατηρείται σε καλύτερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει στην αντιστάθμιση μέρους του σοκ από τις αυξήσεις των δασμών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος αναθεώρησε προς τα πάνω τις προοπτικές για ορισμένες μεγάλες οικονομίες.

Ωστόσο, ο Οργανισμός με έδρα το Παρίσι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα έξαρση των εμπορικών εντάσεων, ενώ η αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές, εάν οι προσδοκίες δεν εκπληρωθούν.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, από 3,2% το 2025 σε 2,9% το 2026, διατηρώντας αμετάβλητες τις προβλέψεις του από τις τελευταίες εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου. Προέβλεψε ανάκαμψη στο 3,1% το 2027.

Αναθεωρημένες προβλέψεις ανάπτυξης για το 2025

Η οικονομία των ΗΠΑ προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2025, αναθεωρημένη προς τα πάνω από 1,8% τον Σεπτέμβριο, πριν επιβραδυνθεί στο 1,7% το 2026 - από 1,5% που είχε προβλεφθεί τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, η δημοσιονομική στήριξη και οι αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων από τους δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά, τη μείωση της μετανάστευσης και τις περικοπές θέσεων εργασίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Η ανάπτυξη της Κίνας αναμένεται να παραμείνει σταθερή στο 5% το 2025, από 4,9% τον Σεπτέμβριο, πριν επιβραδυνθεί στο 4,4% το 2026 - αμετάβλητη από την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου - καθώς η δημοσιονομική στήριξη εξασθενεί και οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο.

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2025 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από 1,2% σε 1,3%, υποστηριζόμενη από τις ανθεκτικές αγορές εργασίας και την αύξηση των δημόσιων δαπανών στη Γερμανία. Η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,2% το 2026 - προηγουμένως εκτιμάτο στο 1% - καθώς η δημοσιονομική σύσφιξη στη Γαλλία και την Ιταλία επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές.