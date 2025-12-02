Συνελήφθη η Μογκερίνι στο πλαίσιο έρευνας για απάτη

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, ήταν ένα από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν την Τρίτη από την αστυνομία του Βελγίου, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για απάτη σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ακαδημίας στις Βρυξέλλες για νέους διπλωμάτες, όπως δήλωσαν δύο άτομα με γνώση της έρευνας στο Euractiv.

Η βελγική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έρευνες στις υπηρεσίες διπλωματίας της ΕΕ, στο College of Europe, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κακή χρήση κονδυλίων της ΕΕ, σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με την έρευνα και με μάρτυρες.

Ένας εκπρόσωπος του College, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης από το 2020, δήλωσε ότι δεν γνώριζε εάν είχε συλληφθεί και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω. Η Μογκερίνι διηύθυνε την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ (EEAS) από το 2014 έως το 2019 και είναι διευθύντρια της Ακαδημίας από το 2022.

Ένας ακόμη υπάλληλος του College of Europe, που εμπλέκεται στο τμήμα εκπαίδευσης στελεχών, συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άτομο.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στέφανο Σανίνο συνελήφθη επίσης. Ο Σανίνο ήταν προηγουμένως γενικός γραμματέας της EEAS υπό τη Μογκερίνι, κατά την περίοδο που δημιουργήθηκε η Διπλωματική Ακαδημία. Αυτή τη στιγμή είναι γενικός διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου της Επιτροπής.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία βρισκόταν την Τρίτη στα κτίρια της EEAS και ότι αυτό αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Αρνήθηκε να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

«Πριν από μισή ώρα ενημερώθηκα για ό,τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες», δήλωσε ο Χέρμαν βαν Ρομπάι, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι τώρα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του College of Europe στις Βρυξέλλες.