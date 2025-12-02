«Κόκκινος συναγερμός» στην OpenAI για το ChatGPT

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης του ChatGPT, καθώς οι Google και Anthropic περιορίζουν το αρχικό προβάδισμα της εφαρμογής στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που στάλθηκε τη Δευτέρα, ο Άλτμαν είπε ότι η «έκτακτη» αυτή κατάσταση θα αναπροσανατολίσει το έργο της OpenAI όσον αφορά το ChatGPT, όπως η βελτίωση της ταχύτητας και της αξιοπιστίας του κορυφαίου chatbot της αγοράς.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι η νεοφυής εταιρεία των 500 δισ. δολαρίων σχεδιάζει να καθυστερήσει άλλα προϊόντα, καθώς «βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για το ChatGPT».

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα αναβάλει σχέδια για την ανάπτυξη διαφημιστικών προϊόντων, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για αυτοματοποιημένες αγορές και εργασίες σχετικές με την υγεία, καθώς και του Pulse, το οποίο προσφέρει εξατομικευμένες πρωινές ενημερώσεις στους χρήστες.

Οι λεπτομέρειες του σημειώματος αναφέρθηκαν πρώτα από το The Information.

Η στρατηγική αναδιάρθρωση έρχεται καθώς η OpenAI αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό, αυξανόμενα κόστη για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, τεχνικές προκλήσεις για να παραμείνει στην αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης και τη συνεχή μάχη για τη διατήρηση βασικών ταλέντων.

Τον περασμένο μήνα, η Google κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της, το Gemini 3, το οποίο θεωρείται ότι ξεπέρασε το GPT-5 της OpenAI σε τεστ αξιολόγησης. Το τελευταίο μοντέλο της Anthropic, το Opus 4.5, επίσης ξεπέρασε το GPT-5 σε βασικούς δείκτες.

Ο Κοράι Καβουκτσόγλου, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Google και διευθυντής τεχνολογίας της DeepMind, δήλωσε ότι ο τεχνολογικός κολοσσός είχε «βελτιώσει σημαντικά την απόδοσή του» εκπαιδεύοντας τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας τα δικά του εξειδικευμένα τσιπ. Η εταιρεία είπε επίσης ότι ενσωματώνει άμεσα τα πιο πρόσφατα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στα προϊόντα της.

Η εταιρεία πρόσθεσε ακόμη ότι είχε βελτιώσει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση των μοντέλων της, ένα ζήτημα με το οποίο η OpenAI έχει δυσκολευτεί πρόσφατα.