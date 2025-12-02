Ελβετία: Επιβάλλει αυστηρό έλεγχο σε ξένες επενδύσεις

Η Ελβετία θα αυστηροποιήσει τους κανόνες σχετικά με τις ξένες επενδύσεις, καθώς το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό ωθεί τις χώρες στη λήψη μέτρων για την προστασία των εγχώριων εταιρειών και βιομηχανιών.

Τα σχέδια, που ενέκρινε το κοινοβούλιο της Βέρνης, αποσκοπούν στην αποτροπή εξαγορών που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια στην Ελβετία. Ο Νόμος περί Επανεξέτασης Επενδύσεων, γνωστός και ως «Lex China», προβλέπει την υποβολή ορισμένων συμφωνιών που αφορούν ξένες κρατικές εταιρείες σε αυξημένο έλεγχο και υποχρεωτική έγκριση, δίνοντας στην κυβέρνηση την εξουσία να παρεμβαίνει.

Αν δεν αμφισβητηθεί σε δημοψήφισμα, ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ ήδη από το επόμενο έτος.

Η ξένη επιρροή σε στρατηγικές εταιρείες και η προστασία των προμηθειών σε βασικά υλικά έχει γίνει θέμα αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη. Τον Οκτώβριο, η Ολλανδία κατέλαβε τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας Nexperia για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα διατηρήσει απεριόριστη πρόσβαση στα τσιπ της εταιρείας. Ανέστειλε την εντολή τον περασμένο μήνα, αν και το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί πλήρως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει επίσης νέους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις, με στόχο την προστασία των τοπικών βιομηχανιών, κίνηση που θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ότι βάλλει κατά της Κίνας.

Οι συζητήσεις στην Ελβετία σχετικά με τον προτεινόμενο νόμο ξεκίνησαν σχεδόν πριν από μια δεκαετία, μετά την εξαγορά της ελβετικής αγροχημικής εταιρείας Syngenta έναντι 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τότε Chem China. Οι βουλευτές συζήτησαν το ενδεχόμενο να τεθούν υπό αναθεώρηση όλες οι ξένες επενδύσεις, προτού αποφασίσουν να περιορίσουν το μέτρο σε επενδυτές που υποστηρίζονται από ξένες κυβερνήσεις και μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Στην απόφασή τους, οι βουλευτές παρακάμπτουν την κυβέρνηση, η οποία αντιτάχθηκε στην ιδέα του ελέγχου επενδύσεων. Ο υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν είχε υποστηρίξει ότι το άνοιγμα στα κεφάλαια είναι κεντρικής σημασίας για την ευημερία της Ελβετίας και τη θέση της ως επιχειρηματικού κέντρου.