Ζελένσκι: Σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων κατέληξαν ΗΠΑ και Ουκρανία

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχει καταλήξει σε μια πρόταση 20 σημείων, δήλωσε από το Δουβλίνο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν έτοιμος να μοιραστεί «όλα τα σημεία του σχεδίου». Εξήγησε, ωστόσο, ποια τρία θέματα ήταν τα «πιο ευαίσθητα και πιο δύσκολα»:

* Οι εδαφικές παραχωρήσεις.

*Η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Ζελένσκι είπε ότι αυτό το ζήτημα απαιτούσε αποφάσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη, και δεν μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους τους·

*Ο συνασπισμός των πρόθυμων, μια συμμαχία χωρών που επιθυμούν να υποστηρίξουν μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι είναι ανοιχτός να συνεχίσει τις συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Αν νιώσω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε έναν πραγματικό, συγκεκριμένο διάλογο, όχι μόνο σε λόγια, θα συναντηθούμε, και είναι πολύ ευπρόσδεκτος στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας όμως ότι αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί τις επόμενες μέρες.

Ο πρόεδρος είπε ότι θα αντιδράσει στις σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Γουίτκοφ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο απόψε «ανάλογα με τα αποτελέσματα».