Mr Big Short: Aκραία υπερτιμημένη η μετοχή της Tesla

Ο Μάικλ Μπέρι αμφισβήτησε την αποτίμηση της Tesla, ενώ επέκρινε την πρακτική των τεχνολογικών εταιρειών να εκδίδουν μεγάλες ποσότητες αμοιβών σε μορφή μετοχών και να μην τις περιλαμβάνουν στα τριμηνιαία αποτελέσματα κερδών.

Ο επενδυτής υποστηρίζει ότι όταν υπολογίζονται τα πραγματικά κέρδη, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος αυτών των αμοιβών και τη σταδιακή απομείωση της αξίας της εταιρείας με την πάροδο του χρόνου, εταιρείες όπως η Tesla θα έπρεπε να έχουν χαμηλότερες αποτιμήσεις.

«Η κεφαλαιοποίηση της Tesla είναι γελοία υπερτιμημένη σήμερα και είναι έτσι εδώ και αρκετό καιρό», έγραψε ο Μπέρι σε άρθρο του στο blog το στο Substack.

O Μπέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός από την ταινία The Big Short, η οποία εξιστορεί πώς προέβλεψε τη φούσκα της αγοράς ακινήτων τη δεκαετία του 2000.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο Μπέρι υποστήριξε ότι οι μέτοχοι της Tesla υπόκεινται σε απίσχναση (dilution) του μεριδίου τους με ρυθμό 3,6% κάθε χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία δεν πραγματοποιεί επαναγορές μετοχών. Ανέβασε επίσης ένα διάγραμμα το οποίο —όπως είπε— «δείχνει το είδος της καταστροφής παρούσας αξίας που μπορεί να επιφέρει αυτό το επίπεδο απίσχναση».

Πρόσθεσε ότι η ψηφοφορία υπέρ του πακέτου αποζημίωσης του Έλον Μασκ ύψους 1 τρισ. δολαρίων σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν περαιτέρω απίσχναση — δηλαδή ότι οι νέες αυτές μετοχές θα μειώσουν το ποσοστό ιδιοκτησίας τους στην εταιρεία.

«Με τα πρόσφατα νέα σχετικά με το πακέτο αποδοχών του Έλον Μασκ ύψους 1 τρισ. δολαρίων, η απίσχναση είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί» έγραψε ο Μπέρι.