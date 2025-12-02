Τραμπ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «ένα χάος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «ένα χάος» και δεν είναι εύκολο να επιλυθεί, σχόλια που έκανε στην έναρξη της τελευταίας συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου για το 2025.

Επικρίνοντας τον τρόπο που η κυβέρνηση Μπάιντεν χειρίστηκε τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια διανέμονταν «σαν να ήταν καραμέλες».

«Δεν συμμετέχουμε πλέον οικονομικά στον πόλεμο», είπε σύμφωνα με το BBC, επισημαίνοντας ότι ο στρατιωτικός εξοπλισμός πωλείται τώρα σε συμμάχους του ΝΑΤΟ πριν μεταφερθεί στην Ουκρανία.