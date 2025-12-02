#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «ένα χάος»

Η κατάσταση στην Ουκρανία δεν είναι εύκολο να επιλυθεί, τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Επέκρινε την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Τραμπ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «ένα χάος»

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 19:46

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «ένα χάος» και δεν είναι εύκολο να επιλυθεί, σχόλια που έκανε στην έναρξη της τελευταίας συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου για το 2025.

Επικρίνοντας τον τρόπο που η κυβέρνηση Μπάιντεν χειρίστηκε τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια διανέμονταν «σαν να ήταν καραμέλες».

«Δεν συμμετέχουμε πλέον οικονομικά στον πόλεμο», είπε σύμφωνα με το BBC, επισημαίνοντας ότι ο στρατιωτικός εξοπλισμός πωλείται τώρα σε συμμάχους του ΝΑΤΟ πριν μεταφερθεί στην Ουκρανία.

