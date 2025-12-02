#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι άρχισαν να πυροβολούν το αυτοκίνητο του ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα.

Περού: Άγνωστοι πυροβόλησαν τον υποψήφιο της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές Ραφαέλ Μπελάουντε

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 21:34

Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Περού Ραφαέλ Μπελάουντε δέχτηκε πυρά σήμερα ενώ βρισκόταν στην κοινότητα Σέρο Ασούλ, στα νότια της Λίμα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο Μπελάουντε και ο οδηγός του δεν τραυματίστηκαν.

Άτομα που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι άρχισαν να πυροβολούν το αυτοκίνητο του ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας, είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα από τα πυρά.

Σύμφωνα με τον Αριόλα, ο ηγέτης της δεξιάς είπε στις αρχές ότι δεν έχει λάβει απειλητικά μηνύματα.

Ο 50χρονος Μπελάουντε είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου 2026 αλλά συγκεντρώνει μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Είναι εγγονός του πρώην προέδρου του Περού Φερνάντο Μπελάουντε (1963-68 και 1980-85).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

