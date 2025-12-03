Τα A320 «φρενάρουν» την Airbus: Κόβει παραδόσεις μετά τα απανωτά προβλήματα

Κατά 3,7% μείωσε τον στόχο παράδοσης αεροσκαφών για τη φετινή χρονιά η Airbus, μετά από προβλήματα με το μοντέλο A320, το οποίο είναι το πιο δημοφιλές της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών αναμένει να παραδώσει 790 αεροπλάνα στους πελάτες της φέτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, έναντι του προηγούμενου στόχου των 820 αεροσκαφών. Η Airbus διατήρησε αμετάβλητους τους οικονομικούς της στόχους.

168 αεροσκάφη με το πρόβλημα είναι ήδη σε υπηρεσία αεροπορικών εταιρειών

Αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία αποκάλυψε ένα πρόβλημα ποιότητας με ορισμένα πάνελ της ατράκτου για τα αεροσκάφη της οικογένειας A320, αναφέροντας ότι 628 αεροσκάφη περιέχουν εξαρτήματα που είναι είτε πολύ παχιά είτε πολύ λεπτά.

Από αυτά, 168 αεροσκάφη βρίσκονται επί του παρόντος σε υπηρεσία με αερομεταφορείς, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε διάφορα στάδια παραγωγής, όπως ενημέρωσε.

Η Airbus επιθεωρεί όλα τα αεροσκάφη που έχουν επηρεαστεί, αν και ενημέρωσε τους αγοραστές ότι «σημαντικό μέρος» των πάνελ αναμένεται να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές. Τα πάνελ προμήθευσε η Sofitec Aero, με έδρα τη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Πρόβλημα στα συστήματα ελέγχου πτήσης λίγες ημέρες πριν

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η γαλλική εταιρεία προχώρησε στην μεγαλύτερη ανάκληση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, μετά από ένα περιστατικό που αφορούσε το ίδιο δημοφιλές μοντέλο και αποκάλυψε πιθανή αλλοίωση των συστημάτων ελέγχου πτήσης λόγω κοσμικής ακτινοβολίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των περίπου 6.000 αεροσκαφών της οικογένειας A320 που επηρεάστηκαν από το σφάλμα λογισμικού έλαβαν την απαραίτητη επιδιόρθωση μέσα σε λίγες ημέρες. Άλλα έπρεπε να περιμένουν για αναβάθμιση.

Χτύπημα στη μετοχή

Το διπλό πλήγμα τρόμαξε τους επενδυτές και προκάλεσε την χειρότερη ημέρα συναλλαγών για τον κατασκευαστή αεροσκαφών από τον Απρίλιο.

Η Airbus, μαζί με την ανταγωνίστρια Boeing, αντιμετώπιζε ήδη ελλείψεις στις αλυσίδες εφοδιασμού για κινητήρες, σκελετούς και εσωτερικά καμπίνων, που εμπόδιζαν τις παραδόσεις.

«Κάτι οι πιέσεις των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, κάτι οι πιέσεις του ανταγωνισμού, πιθανώς η ποιότητα πέφτει λίγο», δήλωσε ο Tony Fernandes, ιδρυτής της AirAsia, σε συνέντευξη στις 2 Δεκεμβρίου στο Bloomberg. «Είναι μια καλή προειδοποίηση για όλους».

Η Airbus αντιμετώπισε επίσης προβλήματα με τους κινητήρες των νεότερων αεροσκαφών A320neo, που τροφοδοτούνται από την RTX Pratt & Whitney, τα οποία ανάγκασαν εκατοντάδες αεροσκάφη να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας για συντήρηση.