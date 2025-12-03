Boom στην ευρωζώνη: Οι υπηρεσίες «απογειώνουν» τον PMI

Τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δυόμιση ετών σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Νοέμβριο, καθώς ο ισχυρός τομέας υπηρεσιών υπερκάλυψε τη συνεχιζόμενη αδυναμία της μεταποίησης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο σύνθετος δείκτης PMI της HCOB για την ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global και θεωρείται καλός δείκτης της συνολικής οικονομικής υγείας, αυξήθηκε στο 52,8 τον Νοέμβριο από 52,5 τον Οκτώβριο, σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη μηνιαία του άνοδο.

Τιμές PMI πάνω από τις 50 μονάδες δείχνουν ανάπτυξη, ενώ κάτω από αυτό το όριο δείχνουν συρρίκνωση.

«Ο τομέας των υπηρεσιών στην ευρωζώνη δείχνει ξεκάθαρα σημάδια ανάκαμψης», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

«Η ισχυρή επίδοση των υπηρεσιών ήταν αρκετή ώστε να υπεραντισταθμίσει την αδυναμία της μεταποίησης, κάτι που σημαίνει ότι η οικονομική παραγωγή στην ευρωζώνη αυξήθηκε ελαφρώς ταχύτερα τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα», πρόσθεσε.

Ο δείκτης PMI υπηρεσιών ανήλθε στο 53,6 τον Νοέμβριο από 53,0 τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023, καθώς οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων 18 μηνών.

Οι περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα κατέγραψαν ανάπτυξη, με την Ιρλανδία να ηγείται καθώς ο ρυθμός μεγέθυνσής της άγγιξε υψηλό τριάμισι ετών. Η Ισπανία διατήρησε ισχυρή ανάπτυξη, αν και με επιβράδυνση σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ η Ιταλία σημείωσε την καλύτερη επίδοσή της από τον Απρίλιο του 2023.

Στη Γαλλία, η επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα επεκτάθηκε για πρώτη φορά μετά από 15 μήνες, ενώ στη Γερμανία μαζεύτηκε από το υψηλό 29 μηνών που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο.