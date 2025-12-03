Φον ντερ Λάιεν: Νέα εποχή ενεργειακής ανεξαρτησίας από τη Ρωσία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Είναι η αυγή μιας νέας εποχής, αυτής της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 12:09

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας έναντι της Μόσχας, έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού αερίου το φθινόπωρο 2027.

«Είναι η αυγή μιας νέας εποχής, αυτής της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας», δήλωσε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου και αγωγών «μειώθηκαν από 45% στην αρχή του πολέμου σε 13%». Οι εισαγωγές άνθρακα έχουν μειωθεί από 51% στην αρχή του πολέμου σε μηδέν τώρα και οι εισαγωγές πετρελαίου έχουν μειωθεί από 26% σε 2%.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι στόχος είναι να τερματιστεί η εξάρτηση από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες «μετά την οπλοποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον «οδικό χάρτη» που περιγράφει τα σχέδιά της για τον τερματισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, μετά την οποία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Ευρώπη «πυροβολεί τα πόδια της».

