#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μικρή άνοδος 0,1% στις τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Μικρή άνοδος 0,1% στις τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 13:43

Κατά 0,1%  αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές είχαν υποχωρήσει κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία:

  • αυξήθηκαν κατά 0,1% για τα ενδιάμεσα αγαθά, την Ενέργεια, τα κεφαλαιουχικά αγαθρά και τα διαρκή καταναλωτικά προϊόντα
  • μειώθηκαν κατά 0,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο 2,9% ανηφόρισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Αμετάβλητος στο 1,2% ο πληθωρισμός στην Ιταλία

Σχέδιο ΕΕ για κρίσιμα προϊόντα «made in Europe»

Σταθερός στο 0,8% ο πληθωρισμός στη Γαλλία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο