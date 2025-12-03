Μικρή άνοδος 0,1% στις τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη

Κατά 0,1% αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές είχαν υποχωρήσει κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία: