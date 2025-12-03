Αγριο λόμπινγκ από φαρμακοβιομηχανίες για ντιλ με τον Τραμπ

Οι λομπίστες ορισμένων από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως προβάλλουν μια νέα συμφωνία τιμολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο ως πρότυπο που θα πρέπει να μιμηθεί η υπόλοιπη Ευρώπη, εάν θέλει να αποτρέψει τις φαρμακοβιομηχανίες από το να μετακινηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προς μεγάλη ικανοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των λομπιστών, οι Βρετανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν να δαπανήσουν 25% περισσότερα για νέα φάρμακα, με αντάλλαγμα τρία χρόνια απαλλαγής από δασμούς στις φαρμακευτικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες όπως η AstraZeneca και η Merck ακυρώνουν έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τις απειλές δασμών για να πιέσει τις φαρμακοβιομηχανίες να αυξήσουν τις τιμές τους στην Ευρώπη, ώστε να τις μειώσουν για τους Αμερικανούς.

Για τους λομπίστες στην Ουάσιγκτον, η συμφωνία αντανακλά το νέο εγχειρίδιο επιρροής, καθώς οι απειλές δασμών του Τραμπ αναγκάζουν τις εταιρείες να διαπραγματεύονται απευθείας με τον Λευκό Οίκο. Οι ηγέτες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο για το πώς η ΕΕ και άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι θα χειριστούν την απομάκρυνση της κυβέρνησης Τραμπ από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και θα παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το καναρίνι στο ορυχείο», δήλωσε ο Stephen Farrelly, επικεφαλής του παγκόσμιου τομέα φαρμάκου και υγειονομικής περίθαλψης στην ολλανδική τράπεζα ING. «Η πίεση αυξάνεται στην ΕΕ να πράξει κάτι παρόμοιο».

Οι λομπίστες των φαρμακευτικών ενισχύουν περαιτέρω το επιχείρημα. Η Dorothee Brakmann, γενική διευθύντρια της Pharma Deutschland, του γερμανικού λόμπι του κλάδου, προειδοποίησε ότι εάν η Γερμανία δεν ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι δασμοί του Τραμπ συνιστούν «πραγματικό γεωπολιτικό κίνδυνο».

«Η συμφωνία ΗΒ-ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό μήνυμα για το ευρωπαϊκό φαρμακευτικό τοπίο… [και] ενισχύει την ανάγκη επαναξιολόγησης του πώς μπορούμε να κάνουμε το δικό μας σύστημα αποζημίωσης πιο ευέλικτο, πιο φιλικό προς την καινοτομία και πιο διεθνώς ανταγωνιστικό», ανέφερε σε δήλωσή της στο Politico.

Ο Alex Schriver, ανώτερος αντιπρόεδρος δημοσίων υποθέσεων στη Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, το αμερικανικό λόμπι της βιομηχανίας επώνυμων φαρμάκων, επανέλαβε την έκκληση της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας για αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες.

«Η συμφωνία κάνει σημαντικά πρώτα βήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο για να καταβάλει το δίκαιο μερίδιό του για καινοτόμα φάρμακα και ωφελεί άμεσα τους Αμερικανούς ασθενείς απαλλάσσοντας τα φάρμακα από δασμούς. Ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση Τραμπ να επιδιώξει παρόμοιες συμφωνίες με άλλα κράτη», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο Henrik Jeimke-Karge, εκπρόσωπος του Verband Forschender Arzneimittelhersteller, ενός άλλου γερμανικού φαρμακευτικού συνδέσμου, δήλωσε ότι η απουσία συμφωνίας με την ΕΕ συνεπάγεται συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την περιοχή. «Η φαρμακευτική βιομηχανία στο ΗΒ έχει πλέον εξασφαλίσει προβλεψιμότητα στον προγραμματισμό. Μια τέτοια συμφωνία εκκρεμεί ακόμη για την ΕΕ. Ο κίνδυνος επιβολής δασμών παραμένει υψηλός και η αβεβαιότητα συνεχίζεται», τόνισε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες για υψηλότερες τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ, έχει απειλήσει με δασμό 100% στα φαρμακευτικά προϊόντα και έχει απαιτήσει από τις εταιρείες να εφαρμόσουν «τιμολόγηση ευνοούμενου κράτους», η οποία θα ευθυγράμμιζε τις αμερικανικές τιμές με αυτές άλλων πλούσιων χωρών.

Οι απειλές έχουν ωθήσει τις βρετανικές και ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες να κινητοποιηθούν. Οι δαπάνες για λόμπινγκ από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο από τις GSK, AstraZeneca, Novartis, Novo Nordisk και Genentech, θυγατρική της Roche, ήταν οι υψηλότερες για το συγκεκριμένο τρίμηνο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Οι δαπάνες από την αρχή του έτους για τις AstraZeneca, EMD Serono, Novo Nordisk και Sanofi βρίσκονται επίσης σε υψηλό δεκαετίας.

Οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές ενισχύουν επίσης την πρόσληψη εξωτερικών εταιρειών λόμπι. Η DLA Piper, η Corcoran & Associates και η B Hall Strategies καταχωρήθηκαν φέτος ως εκπρόσωποι λόμπι για τη Novartis, η οποία πέρυσι δεν είχε προσλάβει καμία νέα εξωτερική εταιρεία. Οι λομπίστες της Novartis περιλαμβάνουν πλέον τον Richard Burr, πρώην κορυφαίο Ρεπουμπλικανό στην Επιτροπή Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας, καθώς και τον Michael Corcoran, εξέχοντα Ρεπουμπλικανό λομπίστα από τη Φλόριντα.

Σε αντάλλαγμα για την αναστολή των δασμών, πέντε φαρμακευτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι AstraZeneca, EMD Serono και Novo Nordisk, έχουν συνάψει συμφωνίες με τον Τραμπ για μείωση τιμών. Η φαρμακοβιομηχανία συνολικά έχει ανακοινώσει πάνω από 400 δισ. δολάρια σε δεσμεύσεις για αμερικανική παραγωγή και έρευνα-ανάπτυξη από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την ολλανδική τράπεζα ING, περιλαμβανομένων 50 δισ. από τη Roche, 23 δισ. από τη Novartis και 20 δισ. από τη Sanofi.