ΗΠΑ: Ανεπαίσθητη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο

Η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά τι τον Σεπτέμβριο, συγκρατημένη από τη σταθερή εργοστασιακή παραγωγή που συνάδει με την υποτονική μεταποίηση.

Η αύξηση 0,1% στην παραγωγή σε εργοστάσια, ορυχεία και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ακολούθησε τη μείωση 0,3% με βάση την αναθεώρηση για τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη, καθυστέρησε για πάνω από ένα μήνα εξαιτίας του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η μεταποίηση, η οποία αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, παρέμεινε αμετάβλητη — επηρεασμένη από την κάμψη της παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, η εργοστασιακή παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,2%. Η εξόρυξη και η ενέργεια παρέμειναν στάσιμες, ενώ η παραγωγή στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ανέκαμψε.

Ο μεταποιητικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει περιορίσει ορισμένες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και προσλήψεις, ενώ έχει αυξήσει το κόστος των εισροών. Ο δείκτης μεταποίησης του ΙSM έχει συρρικνωθεί για εννέα συνεχόμενους μήνες.

Ο τομέας κατέγραψε επίσης απώλειες θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, με μείωση της απασχόλησης κατά 54.000 θέσεις φέτος έως τον Σεπτέμβριο.

Οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ των κατασκευαστών οχημάτων που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου πιθανότατα επηρέασαν επίσης την παραγωγή, ανέφερε το Bloomberg.

Η έκθεση έδειξε ότι η παραγωγή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών μειώθηκε κατά 2,2%, ενώ η παραγωγή προϊόντων ξύλου μειώθηκε κατά 3,5%, σε περιβάλλον υποτονικής ζήτησης για κατοικίες. Ανά ομάδα αγοράς, η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών υποχώρησε για δεύτερο μήνα. Η παραγωγή επαγγελματικού εξοπλισμού ανέκαμψε ευρέως.