Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο στην δυτική Κούβα, χωρίς ρεύμα η Αβάνα

Βλάβη προκάλεσε αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο στη δυτική Κούβα, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Αβάνα, αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκους χωρίς ρεύμα, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) οι αρχές.

«Αποσύνδεση του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος σημειώθηκε σήμερα την αυγή στο δυτικό τμήμα, επηρεάζοντας πολλές επαρχίες από το Σιενφουέγος μέχρι το Πινάρ ντελ Ρίο» στο απώτατο δυτικό άκρο του νησιού, ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτρισμού της Αβάνας. Η βλάβη στην Αβάνα, όπου ζουν 1,7 εκατομμύριο κάτοικοι, είναι «γενική», διευκρίνισε.

Η Κούβα υποφέρει εδώ και δύο χρόνια από επανειλημμένες μαζικές διακοπές ρεύματος. Το νησί των 9,7 εκατομμυρίων κατοίκων υπέστη πέντε γενικές διακοπές ρεύματος από τα τέλη του 2024, ορισμένες από τις οποίες διήρκεσαν για ώρες. Οι κάτοικοι βιώνουν μακρές καθημερινές μειώσεις φορτίου, μερικές φορές για 20 ώρες στη σειρά.

Χθες, στην ώρα αιχμής, το 59% των κατοίκων της Κούβας ήταν χωρίς ρεύμα λόγω μείωσεων φορτίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Η απηρχαιωμένη ηλεκτρική υποδομή της χώρας παρουσιάζει συχνά βλάβες. Οι οκτώ ηλεκτρικοί σταθμοί, που εγκαινιάστηκαν σχεδόν όλοι στα χρόνια του 1980 και 1990, τίθενται συχνά εκτός λειτουργίας ή πρέπει να σταματήσουν επί εβδομάδες για συντήρηση.

Η συχνή έλλειψη καυσίμων συμβάλλει στις συχνές διακοπές.

Η πρόσφατη εγκατάσταση περίπου τριάντα φωτοβολταϊκών πάρκων, που υποστηρίχθηκε από την Κίνα, δεν έχει καταφέρει ακόμη να ανακουφίσει το δίκτυο και να μειώσει τις διακοπές.

Η κυβέρνηση κατηγορεί το αμερικανικό οικονομικό και εμπορικό εμπάργκο, που ισχύει από το 1962, ότι εμποδίζει την επιδιόρθωση του ηλεκτρικού δικτύου. Οικονομολόγοι υπογραμμίζουν ωστόσο τη χρόνια έλλειψη κρατικών επενδύσεων στον τομέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ