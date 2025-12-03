#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Σε υψηλό 9μήνου ο τομέας υπηρεσιών τον Νοέμβριο

Ο δείκτης υπηρεσιών του ISM σημείωσε άνοδο 0,2 μονάδων, στις 52,6. Ο δείκτης τιμών που καταβάλλονται για υπηρεσίες παρουσίασε τη βραδύτερη αύξηση των τελευταίων επτά μηνών.

ΗΠΑ: Σε υψηλό 9μήνου ο τομέας υπηρεσιών τον Νοέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 17:35

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ επεκτάθηκε με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό τον Νοέμβριο, ενώ οι τιμές που καταβλήθηκαν διολίσθησαν σε χαμηλό επτά μηνών.

Ο δείκτης υπηρεσιών του ISM σημείωσε άνοδο 0,2 μονάδων, φτάνοντας στο υψηλό εννέα μηνών των 52,6 μονάδων. Οι μετρήσεις άνω του 50 υποδηλώνουν επέκταση στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας.

Ο δείκτης τιμών που καταβάλλονται για υπηρεσίες παρουσίασε τη βραδύτερη αύξηση των τελευταίων επτά μηνών. Αν και παραμένει ιστορικά υψηλός, υποδηλώνει χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η συνολική μέτρηση των υπηρεσιών υποστηρίχθηκε από την επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης προς τους προμηθευτές, καθώς και από την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης παράδοσης προμηθευτών αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Η αύξηση μπορεί να αντανακλά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τους δασμούς και τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εταιρείες καθώς προσπαθούν να προμηθευτούν προϊόντα σε περίπλοκο εμπορικό περιβάλλον.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος είναι παράλληλος με τον δείκτη εργοστασιακής παραγωγής του ISM, σημείωσε άνοδο στο υψηλό τριών μηνών των 54,5 μονάδων. Ταυτόχρονα, η αύξηση των παραγγελιών επιβραδύνθηκε από το υψηλό ενός έτους.

Ο δείκτης υπηρεσιών έρχεται σε αντίθεση με τον προβληματικό μεταποιητικό τομέα. Ξεχωριστά στοιχεία από το ISM έδειξαν ότι η δραστηριότητα των εργοστασίων τον Νοέμβριο συρρικνώθηκε για ένατο συνεχόμενο μήνα.

Εν τω μεταξύ, η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών έδειξε περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης. Ο δείκτης σκαρφάλωσε στο υψηλό εξαμήνου των 48,9 μονάδων, υποδεικνύοντας ότι η απασχόληση συρρικνώθηκε με βραδύτερο ρυθμό.

Τέλος, τα αποθέματα αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών, σύμφωνα με το ISM. Παρ' όλα αυτά, το μέτρο του κλίματος για τα αποθέματα υποχώρησε, υποδηλώνοντας ότι λιγότεροι πάροχοι υπηρεσιών θεωρούν τα αποθέματά τους πολύ υψηλά.

