Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Έκκληση για τη μεταφορά ασθενών από την Γάζα

Ο συντονιστής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τη μεταφορά ασθενών από τη Λωρίδα της Γάζας απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για την υποδοχή χιλιάδων ανθρώπων που χρειάζονται μεταφορά προειδοποιώντας ότι εκατοντάδες έχουν ήδη πεθάνει περιμένοντας.

«Οι ανάγκες είναι τεράστιες», δηλώνει στο AFP ο Χάνι Ισλίμ λέγοντας ότι ο αριθμός των ασθενών που έχουν γίνει δεκτοί σε άλλες χώρες δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι 8.000 ασθενείς έχουν απομακρυνθεί από την Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, αλλά περί τους 16.500 περιμένουν ακόμη τη μεταφορά τους εκτός του παλαιστινιακού θύλακα για να δεχθούν ιατρική βοήθεια.

Μιλώντας από την έδρα της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα αφού συνόδευσε ομάδα σοβαρά άρρωστων ή βαριά τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα στην Ελβετία, ο Χάνι Ισλί δηλώνει ότι οι αριθμοί αυτοί δεν λαμβάνουν υπ' όψιν παρά τους επίσημα καταγεγραμμένους ασθενείς και ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

«Υπολογίζουμε ότι είναι τρεις ή τέσσερις φορές μεγαλύτερος», λέει. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 30 χώρες έχουν υποδεχθεί ασθενείς από τη Γάζα, αλλά μόνο ελάχιστες, ανάμεσά τους η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν υποδεχθεί μεγάλο αριθμό ασθενών.

Η Ιταλία έχει υποδεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό στην Ευρώπη, περισσότερους των 200, ενώ η Γαλλία δεν είχε υποδεχθεί παρά 27 μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου και η Γερμανία κανέναν.

Τον Νοέμβριο, η Ελβετία υποδέχθηκε συνολικά 20 παιδιά κατά δύο κύματα, μαζί με δεκάδες συνοδούς.

Ανάμεσα στα 13 παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 16 ετών που ο Χάνι Ισλίμ συνόδευσε την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν τέσσερα μωρά με σοβαρές συγγενείς καρδιακές δυσπλασίες, καθώς και παιδιά με καρκίνο και άλλα που χρειάζονται πολύπλοκες ορθοπεδικές επεμβάσεις. Χωρίς αυτήν την επιχείρηση, πολλά από τα παιδιά αυτά δεν θα είχαν επιζήσει.

Ο Χάνι Ισλίμ λέει ότι παρά την επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης στη Γάζα, ο ρυθμός των μεταφορών παραμένει αργός.

Στην αρχή, περί τους 1.500 ασθενείς μεταφέρονταν κατά μέσον όρο κάθε μήνα από τον θύλακα, αλλά μετά το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος της Ράφα τον Μάιο του 2024, ο μηνιαίος μέσος όρος έχει μειωθεί στους 70.

Συνολικά, μόνο 148 άνθρωποι μεταφέρθηκαν τον Οκτώβριο και 71 τον Νοέμβριο. Για τον Δεκέμβριο προς το παρόν δεν έχει προγραμματισθεί παρά η μεταφορά περίπου τριάντα ανθρώπων.

Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν πεθάνει περιμένοντας τη μεταφορά τους εκτός της Γάζας από τον Οκτώβριο 2023. Ο Χάνι Ισλίμ θεωρεί ότι ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος.

Αναφέρεται στις διαδικαστικές δυσκολίες που τίθενται από τις χώρες υποδοχής, στην προτίμηση των χωρών για παιδιά. «Το 99,9% των χωρών ζητά παιδιά. Αγνοούν τελείως τους ενήλικες, που έχουν επίσης ανάγκη υποστήριξης και κρίσιμης βοήθειας», λέει επισημαίνοντας ότι τα τρία τέταρτα των ανθρώπων που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες είναι άνω των 18 ετών.

Οι κυβερνήσεις επιβάλλουν επίσης λίστες με άλλα κριτήρια, κυρίως άρνηση ασθενών συνοδευόμενων από μέλη της οικογένειάς τους και εκείνων που έχουν αδελφούς άνω των 18 ετών.

Το στέλεχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ζητά από τις χώρες να σταματήσουν να κάνουν επιλογές «με λίστες για ψώνια» και να επικεντρωθούν μόνο στις ανάγκες και τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

