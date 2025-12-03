#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τουρκία-Βουλγαρία-Ρουμανία ζητούν εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στη Μαύρη Θάλασσα

Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία, οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, υπογράμμισαν την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 18:00

 Η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, κράτη μέλη του ΝΑΤΟ που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, ζήτησαν «να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο» μετά τις επιθέσεις σε φορτηγά πλοία στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, ανέφερε τουρκική διπλωματική πηγή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, «υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο», είπε η πηγή.

Τρία πλοία, εκ των οποίων τα δύο δεξαμενόπλοια, έχουν δεχτεί επίθεση από την περασμένη Παρασκευή στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της τουρκικής ΑΟΖ.

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, την Παρασκευή και το Σάββατο, με μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη, σε δύο δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις. Αρνήθηκε όμως ότι φέρει κάποια ευθύνη για την επίθεση σε τρίτο πλοίο, που φέρει ρωσική σημαία και κατευθυνόταν στη Γεωργία.

Οι τρεις υπουργοί, οι χώρες των οποίων συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα, επανέλαβαν ότι η πρόθεσή τους είναι «να κάνουν τη Μαύρη Θάλασσα μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας», πρόσθεσε η τουρκική διπλωματική πηγή.

Τη Δευτέρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε αυτή την «ανησυχητική κλιμάκωση», λέγοντας ότι η σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας «έφτασε σαφώς σε μια διάσταση όπου απειλείται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

