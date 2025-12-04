Το Τατζικιστάν θα φυλάσσει τα σύνορά του με το Αφγανιστάν, χωρίς Ρώσους στρατιώτες

Το Τατζικιστάν δήλωσε σήμερα ότι θα φυλάσσει μόνο του τα σύνορά του με το Αφγανιστάν και απέκλεισε την ανάπτυξη Ρώσων στρατιωτών, λίγες μέρες μετά τα δύο αιματηρά διασυνοριακά περιστατικά όπου πέντε Κινέζοι εργάτες σκοτώθηκαν σε αυτή την ορεινή χώρα της κεντρικής Ασίας.

Η διπλωματία του Τατζικιστάν "διαψεύδει" τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης "που αφορούν υποτιθέμενες συζητήσεις μεταξύ του Τατζικιστάν και του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ) για το θέμα της συμμετοχής Ρώσων στρατιωτών σε κοινές περιπολίες στα σύνορα μεταξύ Τατζικιστάν και Αφγανιστάν".

"Το Τατζικιστάν εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων. Η κατάσταση εκεί παραμένει σταθερή και ελέγχεται πλήρως από τις αρμόδιες αρχές", δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Ο ΟΣΣΑ συγκροτήθηκε το 1992 για να καλύψει το κενό ασφαλείας που άφησε η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο οργανισμός αυτός, τον οποίο μποϊκοτάρει η Αρμενία από το 2023, έχει ακόμη πέντε ενεργά μέλη που οργανώνουν τακτικά στρατιωτικές ασκήσεις (Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν).

Ρώσοι στρατιώτες φύλασσαν τα σύνορα μεταξύ Τατζικιστάν και Αφγανιστάν έως το 2005. Ο έλεγχος των συνόρων ανήκει στο εξής στον στρατό του Τατζικιστάν.

Ωστόσο η Ρωσία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο Τατζικιστάν, με τη μεγαλύτερη στρατιωτική της βάση στο εξωτερικό.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΟΣΣΑ "να αρχίσει ένα μεγάλο πρόγραμμα για τον εξοπλισμό των δυνάμεων (του ΟΣΣΑ) με σύγχρονους ρωσικούς εξοπλισμούς και όπλα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις", χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Τη Δευτέρα, οι αρχές του Τατζικιστάν ανακοίνωσαν τον θάνατο πέντε Κινέζων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων σε δύο χωριστές επιθέσεις κατά μήκος του ορεινού συνόρου των σχεδόν 1.350 χλμ. με το Αφγανιστάν.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των Ταλιμπάν καταδίκασε τις επιθέσεις αυτές και υπενθύμισε ότι "το ισλαμικό Εμιράτο είναι απόλυτα διατεθειμένο να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων, να διενεργήσει κοινές έρευνες και να συντονίσει τις ενέργειες του" με το Τατζικιστάν στα σύνορα.

