Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 21:05

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, ανακοίνωσε απόψε ότι διέκοψε τη λειτουργία του επειδή θεάθηκαν ύποπτα αερόστατα στον εναέριο χώρο του, στο τελευταίο, μέχρι στιγμής, τέτοιο επεισόδιο τους τελευταίους μήνες.

Το αεροδρόμιο, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έχει κλείσει προσωρινά τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

