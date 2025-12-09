Βραζιλία: Υποψήφιος ο γιος του Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές του 2026

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε σήμερα ότι η απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος στις εκλογές του 2026 είναι «μη αναστρέψιμη», επιβεβαιώνοντας ότι θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο 44χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα.

Σήμερα, μίλησε σε δημοσιογράφους αφού επισκέφθηκε τον πατέρα του, τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, που εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα των εκλογών του 2022 από τον Λούλα.

«Του είπα ότι αυτή η υποψηφιότητα είναι μη αναστρέψιμη», είπε ο νεότερος Μπολσονάρο. «Και με τα δικά του λόγια, "δεν θα κάνουμε πίσω". Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε με ανθρώπους, ώστε να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους στο πλευρό μας».

Ο γερουσιαστής ανακοίνωσε για πρώτη φορά την Παρασκευή ότι ο πατέρας του τον στηρίζει για μια προεδρική υποψηφιότητα, μια είδηση που επηρέασε αρνητικά τις αγορές που ανέμεναν έναν πιο έμπειρο, φιλικό προς τις αγορές υποψήφιο, όπως ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρκίζιο ντε Φρέιτας, που εδραιώνει την υποστήριξη της δεξιάς.

Ο Φρέιτας δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποστηρίξει τον Φλάβιο.

Ο γερουσιαστής Μπολσονάρου ευχαρίστησε τον Φρέιτας και είπε ότι κατανοεί την αντίδραση των αγορών σχετικά με τις «ανησυχίες» ότι ο Λούλα θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία για μια ακόμη τετραετία, προσθέτοντας παράλληλα ότι η υποψηφιότητά του θα κερδίσει τώρα έδαφος για να αμφισβητήσει τον αριστερό νυν πρόεδρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ