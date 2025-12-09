Ρωσία: Νεκρά τα μέλη του πληρώματος μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Σκοτώθηκαν τα μέλη πληρώματος του ρωσικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους An-22 που συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσε η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, χωρίς να αναφέρει πόσοι άνθρωποι επέβαιναν.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη σε ακατοίκητη ζώνη».

Μη κατονομαζόμενη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως πιθανώς επέβαιναν στο αεροσκάφος επτά άνθρωποι.

Προσώρας, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ