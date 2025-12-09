Ράλι 4% για το ασήμι πάνω από τα $60

Η τιμή του ασημιού σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη, διευρύνοντας το ιστορικό ράλι που καθοδηγείται από την έλλειψη προσφοράς και την αύξηση της ζήτησης από τους επενδυτές.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει δει την τιμή του να διπλασιάζεται από τον Ιανουάριο, καθώς χρόνια ανεπαρκούς προσφοράς, σε συνδυασμό με ισχυρή ζήτηση από βιομηχανικούς χρήστες και επενδυτές, οδήγησαν σε ελλείψεις και σοβαρή πίεση στην προσφορά τον Οκτώβριο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 4% την Τρίτη, φτάνοντας τα 60,4 δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό.

Ο χρυσός επίσης ενισχύθηκε κατά 0,7% φτάνοντας τα 4.216 δολάρια ανά ουγκιά, ελαφρώς κάτω από το ρεκόρ που σημειώθηκε τον Οκτώβριο.

Αυτήν την εβδομάδα, οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed, η οποία συνεδριάζει την Τετάρτη, έχουν ενισχύσει τα πολύτιμα μέταλλα.

«Βραχυπρόθεσμα, η προσοχή εστιάζεται στη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια», δήλωσε η Σούκι Κούπερ, αναλύτρια στην Standard Chartered.

Το ασήμι χρησιμοποιείται σε κοσμήματα και νομίσματα, αλλά η ζήτηση έχει επίσης εκτοξευτεί για βιομηχανικές χρήσεις.

Σε αντίθεση με τον χρυσό, το ασήμι παράγεται κυρίως ως παραπροϊόν άλλων ορυκτών.