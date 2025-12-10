#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΛΔ Κονγκό: Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι κατέφυγαν στο Μπουρούντι την τελευταία εβδομάδα

ΛΔ Κονγκό: Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι κατέφυγαν στο Μπουρούντι την τελευταία εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 00:02

Περισσότεροι από 30.000 Κονγκολέζοι κατέφυγαν στο Μπουρούντι, αφού εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τις μάχες κοντά στην Ουβίρα – παραμεθόρια πόλη στρατηγικής σημασίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – η οποία απειλείται από τους αντάρτες του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (Μ23), σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχος του Μπουρούντι δήλωσε στο AFP ότι το προηγούμενο 48ωρο είχαν καταγραφεί περισσότερες από 8.000 αφίξεις προσφύγων, ενώ ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 30.000 την τελευταία εβδομάδα. Τον αριθμό επιβεβαίωσε στο AFP αξιωματούχος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στις αρχές του έτους, οι υποστηριζόμενοι από τη Ρουάντα αντάρτες του M23 κατέλαβαν την Γκόμα και το Μπουκάβου, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό – μια στρατηγικής σημασίας περιοχή, πλούσια σε φυσικούς πόρους, η οποία σπαράσσεται από ένοπλες συγκρούσεις εδώ και τρεις δεκαετίες.

