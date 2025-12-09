#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
IIF: Στα $345,7 τρισ. αυξήθηκε το παγκόσμιο χρέος το τρίτο τρίμηνο

Το πρώτο εννεάμηνο του 2025 το παγκόσμιο χρέος σημείωσε άνοδο 26,4 τρισ. δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αύξησης προήλθε από τις ώριμες αγορές, όπου η συσσώρευση χρέους έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 21:22

Το παγκόσμιο χρέος εκτινάχτηκε σe νέο επίπεδο ρεκόρ στο τέλος του τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με το Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (IIF).

Όπως μεταδίδει το Reuters, το IIF ανέφερε ότι το συνολικό χρέος έφτασε τα 345,7 τρισ. δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 310% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

«Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αύξησης προήλθε από τις ώριμες αγορές, όπου η συσσώρευση χρέους έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος, καθώς οι βασικές κεντρικές τράπεζες χαλαρώνουν τη νομισματική πολιτική», ανέφερε η έκθεση που συνυπογράφεται από τον Εμρέ Τιφτίκ, διευθυντή ερευνών βιωσιμότητας στο IIF.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Έως τον Σεπτέμβριο, το χρέος είχε αυξηθεί κατά 26,4 τρισ. δολάρια από την αρχή του έτους, περίπου 675 δισ. δολάρια την εβδομάδα.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Κίνα και οι ΗΠΑ κατέγραψαν ξανά τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο κρατικό χρέος, ακολουθούμενες από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βραζιλία, σύμφωνα με το IIF.

Το χρέος των ώριμων αγορών αυξήθηκε σε νέο ρεκόρ, στα 230,6 τρισ. δολάρια, ενώ οι αναδυόμενες αγορές επίσης έφτασαν σε ιστορικό υψηλό άνω των 115 τρισ. δολαρίων. Η Ρωσία, η Κορέα, η Πολωνία και το Μεξικό σημείωσαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

 

