Συρία: Σύλλογος θα εργαστεί για την επιστροφή περιουσιών που ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα

Οι συριακές αρχές δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενέκριναν τη λειτουργία ενός συλλόγου Σύρων Εβραίων, ο οποίος θα εργαστεί για την ανάκτηση περιουσιών που ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας και κατασχέθηκαν από παρελθόντα καθεστώτα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συλλόγου.

Οι νέοι ισλαμιστές ηγέτες, οι οποίοι ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από ένα χρόνο, έχουν κάνει πολλές κινήσεις προσέγγισης προς την εβραϊκή κοινότητα, σχεδόν όλα τα μέλη της οποίας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Σήμερα, η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χιντ Καμπαουάτ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές «χορήγησαν άδεια στο Ίδρυμα Εβραϊκής Κληρονομιάς στη Συρία».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας εβραϊκός σύλλογος λαμβάνει άδεια λειτουργίας από τις νέες αρχές.

«Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα από το συριακό κράτος: δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ θρησκειών», υποστήριξε η υπουργός, προσθέτοντας ότι η Συρία θέλει να «βοηθήσει όλες τις θρησκείες και όλες τις ομάδες που θέλουν να χτίσουν το νέο μας κράτος». «Θα εργαστούμε για την απογραφή των εβραϊκών περιουσιών και την επιστροφή όσων κατασχέθηκαν υπό το έκπτωτο καθεστώς», δήλωσε στο AFP ο Χένρι Χάμρα, εκπρόσωπος του ιδρύματος.

Πρόσθεσε επίσης ότι θα «προστατεύσουμε, θα συντηρήσουμε και θα αποκαταστήσουμε ιερούς τόπους, ώστε να είναι προσβάσιμοι σε Εβραίους από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να τους επισκεφθούν».

Ο κ. Χάμρα, ο οποίος διαμένει στις ΗΠΑ, συμμετείχε τον Φεβρουάριο στην πρώτη επίσκεψη εβραϊκής αντιπροσωπείας στη Συρία, συνοδευόμενος από τον πατέρα του, Γιούσεφ Χάμρα, 77 ετών, τον τελευταίο ραβίνο που εγκατέλειψε τη χώρα τη δεκαετία του 1990. Προσευχή πραγματοποιήθηκε σε μια συναγωγή στην εβραϊκή συνοικία της Παλιάς Δαμασκού, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Η εβραϊκή παρουσία στη Συρία είχε μειωθεί κατά τη διάρκεια των αραβοϊσραηλινών πολέμων. Υπό το καθεστώς Άσαντ, οι Σύροι Εβραίοι ασκούσαν ελεύθερα τη θρησκεία τους, αλλά οι μετακινήσεις τους ήταν περιορισμένες και τα ταξίδια στο εξωτερικό απαγορεύονταν μέχρι το 1992. Έκτοτε, ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί από περίπου 5.000 σε μόλις μια χούφτα ανθρώπων.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει δεκάδες (εβραϊκά) σπίτια που έχουν κατασχεθεί από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουάζ Μουσταφά της Συριακής Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία συνόδευε την αντιπροσωπεία.

