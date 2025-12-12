#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ορμπαν: «Παράνομο» ένα επ' αόριστον πάγωμα ρωσικών assets

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα» με την έναρξη της γραπτής ψηφοφορίας, υποστήριξε ο Ούγγρος πρωθυπουργός. «Διαμαρτύρεται η Βουδαπέστη».

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 09:46

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της «παράνομης» -όπως την χαρακτήρισε- κίνησης, που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για πάγωμα επ' αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στη σελίδα του στο Facebook.

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση».

Μια συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ' αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν αυτά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς οι φίλα προσκείμενες στη Μόσχα Ουγγαρία και Σλοβακία δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του παγώματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

