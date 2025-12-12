#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τέταρτος μήνας πτώσης για τη βρετανική οικονομία

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει αρνητικό ΑΕΠ με συρρίκνωση 0,1% τον Οκτώβριο. Ανησυχία για επιβράδυνση πριν τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 11:00

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου απογοήτευσε ξανά, καταγράφοντας συρρίκνωση τον Οκτώβριο – για τέταρτο συνεχόμενο μήνα χωρίς ανάπτυξη – καθώς η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε, ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,1% τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία (ONS), επαναλαμβάνοντας την πτώση 0,1% του προηγούμενου μήνα. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ανάπτυξη 0,1%.

Ο τομέας των υπηρεσιών κινήθηκε αρνητικά κατά 0,3%, ενώ οι κατασκευές υποχώρησαν 0,6% τον Οκτώβριο, μερικώς αντισταθμιζόμενες από άνοδο 1,1% στη βιομηχανική παραγωγή.

Η στερλίνα υποχώρησε ελαφρώς μετά τα στοιχεία, σημειώνοντας πτώση 0,1%, στο 1,3381 δολάριο, ενώ οι traders αύξησαν ελαφρώς τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας μέσα στον επόμενο χρόνο.

