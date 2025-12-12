ΟΗΕ για Σουδάν: Θα καλέσει τις αντιμαχόμενες πλευρές για συνομιλίες

Ο ΟΗΕ θέλει να οργανώσει στη Γενεύη συναντήσεις με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν, σε μια ημερομηνία που δεν έχει οριστεί ακόμη, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο al Arabiya.

«Θα πραγματοποιήσουμε στη Γενεύη συναντήσεις με τις δύο πλευρές», επεσήμανε ο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ερωτηθείς σχετικά ο Φάρχαν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

«Σε αυτό το στάδιο προσανατολιζόμαστε σε τεχνικές συνομιλίες» οι οποίες θα μπορούσαν «να ανοίξουν τον δρόμο για κάτι πιο παραγωγικό», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ο ΟΗΕ «έχει την ελπίδα να μπορέσει να προχωρήσει» και να πείσει τις δύο πλευρές.

Ο Γκουτέρες σημείωσε εξάλλου ότι ο ΟΗΕ θα λάβει «στο πολύ άμεσο μέλλον» άδεια να εισέλθει στην ελ Φάσερ, που καταλήφθηκε τον Οκτώβριο από τις ΔΤΥ. Αυτή ήταν η τελευταία πόλη της περιοχής του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, που δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχό τους.

«Κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν συμπεριφέρεται καλά, αλλά υπάρχει ξεκάθαρα ένα το οποίο διαπράττει τις χειρότερες ωμότητες, οι ΔΤΥ», πρόσθεσε.

Η κατάληψη της ελ Φάσερ σημαδεύτηκε από σφαγές, βιασμούς και λεηλασίες, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες επιζώντων και εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο Γκουτέρες έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Ριάντ, όπου συναντήθηκε προχθές, Τετάρτη, με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία συμμετέχει στην τετραμερή μεσολαβητική ομάδα (Quad) μαζί με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις προσπάθειες για επίλυση της κρίσης στο Σουδάν.

Από τον εμφύλιο στο Σουδάν, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί 12 εκατομμύρια, ενώ έχουν καταστραφεί και οι υποδομές της χώρας, η οποία έχει βυθιστεί στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Συμφωνία με το Νότιο Σουδάν

Στο μεταξύ οι αρχές του Νότιου Σουδάν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν προκειμένου ο νοτιοσουδανικός στρατός να αναλάβει να εγγυάται την ασφάλεια πετρελαιοπηγής που βρίσκεται στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, την οποία κατέλαβαν τη Δευτέρα οι ΔΤΥ.

Η πετρελαιοπηγή στη Χέγκλιγκ, όπου βρίσκεται η κεντρική νοτιοσουδανική εγκατάσταση επεξεργασίας πετρελαίου, το οποίο εξάγεται μέσω του Πορτ Σουδάν, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της περιοχής Κορντοφάν του Σουδάν, που συνορεύει με το Νότιο Σουδάν.

Το Κορντοφάν είναι πλέον το επίκεντρο των μαχών μεταξύ του τακτικού στρατού και των ΔΤΥ.

«Τριμερής συμφωνία υπεγράφη μεταξύ των νοτιοσουδανικών ένοπλων δυνάμεων, του σουδανικού στρατού και των ΔΤΥ με την οποία η βασική ευθύνη για την ασφάλεια της πετρελαιοπηγής του Χέγκλιγκ δίνεται στις νοτιοσουδανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Νότιου Σουδάν Ατένι Γουέν Ατένι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το ζήτημα διευθετήθηκε χάρη στον πρόεδρο του Νότιου Σουδάν Σάλβα Κιρ, ο οποίος κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις μάχες γύρω από την πετρελαιοπηγή.

Ο Νοτιοσουδανός στρατηγός Πολ Νανγκ Μαζόκ δήλωσε εξάλλου στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο SSBC ότι η συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας για να αποτραπεί η καταστροφή της πετρελαιοπηγής, ενώ εξήγησε ότι οι σουδανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή, αφήνοντας τον έλεγχό της στα στρατεύματα του Νότιου Σουδάν, ακόμη κι αν «οι ΔΤΥ παραμείνουν επίσης εκτός της περιοχής».

Το 2011, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία του, το Νότιο Σουδάν κληρονόμησε το 75% των πετρελαϊκών αποθεμάτων του Σουδάν, όμως, καθώς πρόκειται για μια περίκλειστη χώρα, εξακολουθεί να εξαρτάται από τις σουδανικές υποδομές για την εξαγωγή του.

