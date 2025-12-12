#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Mεικτά πρόσημα στη Wall Street - Ράλι για τον χρυσό

Συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στο Τουρκμενιστάν

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας» στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ της χώρας.

Συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στο Τουρκμενιστάν

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 15:37

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Το φόρουμ πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επετείου της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς της χώρας και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Χαλίτ Γιερεμπακάν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ορμπαν: Η Τουρκία θα εγγυηθεί τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

Σύσφιξη σχέσεων Ορμπαν-Ερντογάν στην Αγκυρα

Ο Πούτιν επαναβεβαίωσε στον Μαδούρο τη στήριξη της Μόσχας

Ερντογάν: Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. παραμένει στρατηγικός στόχος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο