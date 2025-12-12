Συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στο Τουρκμενιστάν

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Το φόρουμ πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επετείου της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς της χώρας και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Χαλίτ Γιερεμπακάν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ