Δημοσκόπηση: Επιφυλακτικοί οι Αμερικανοί με τους χειρισμούς Τραμπ στην υπόθεση Έσταιν

Οι Αμερικανοί είναι πολύ επιφυλακτικοί σχετικά με τους χειρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το σκάνδαλο Τζέφρι Έπστιν, αν και απολαμβάνει μεγάλη υποστήριξη στον πυρήνα των Ρεπουμπλικάνων υποστηρικτών του που εστιάζουν επί μακρόν στην υπόθεση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν πως η κυβέρνηση Τραμπ αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τον αποβιώσαντα καταδικασμένο για σεξουαλικά κακουργήματα χρηματομεσίτη, περιλαμβανομένου του θανάτου του το 2019 και των σχέσεών του με πλούσιους και ισχυρούς, και δεν πιστεύουν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι δεν γνώριζε για την εμπορία και εκμετάλλευση εφήβων κοριτσιών από τον Έπστιν όταν οι δύο άνδρες ήταν φίλοι πριν από δεκαετίες.

Μόνο το 23% των Αμερικανών εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το σκάνδαλο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ενώ το 52% τον αποδοκιμάζουν.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος φαίνεται να καταπραΰνει τις ανησυχίες των υποστηρικτών του: το 53% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν πως εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα, από 44% τον περασμένο μήνα. Ωστόσο το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο από το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών (85%) που εγκρίνουν συνολικά την πολιτική του Τραμπ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 4.434 ενηλίκων από τις 3 έως τις 8 Δεκεμβρίου, η καχυποψία παραμένει σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Περίπου το 62% των ερωτηθέντων, μεταξύ των οποίων το 56% των Ρεπουμπλικανών, είπαν πως πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Έσταιν, που κρίθηκε ότι ήταν αυτοκτονία, σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, μετά την καταδίκη του από ομοσπονδιακό δικαστήριο για σεξουαλικά κακουργήματα.

Ένα ακόμη υψηλότερο ποσοστό -70%- είπε πως πιστεύει ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους που μπορεί να έχουν συμμετάσχει στην εμπορία και εκμετάλλευση εφήβων κοριτσιών, περιλαμβανομένου του 62% των Ρεπουμπλικανών.

Και μόνο το 18% είπαν ότι πιστεύουν ότι είναι πιθανό ο Τραμπ να μην γνώριζε σχετικά με τα εγκλήματα του Έσταιν προτού δημοσιοποιηθούν. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών το ποσοστό αυτό είναι 34%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ