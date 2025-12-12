Ο Τραμπ επιστρατεύει ιδιωτικές εταιρείες για κυβερνοεπιθέσεις

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να στραφεί σε ιδιωτικές εταιρείες για την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων κατά ξένων αντιπάλων, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, επεκτείνοντας ενδεχομένως έναν σκοτεινό ηλεκτρονικό «πόλεμο» που παραδοσιακά διεξάγεται από μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να επιστρατεύσει ιδιωτικές εταιρείες σε επιχειρήσεις κατά εγκληματιών χάκερ και χάκερ με κρατική υποστήριξη, στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής στον κυβερνοχώρο.

Η στρατηγική αναμένεται να δημοσιευθεί από το Γραφείο του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας τις επόμενες εβδομάδες.

Το προσχέδιο, όπως περιέγραψαν πολλοί άνθρωποι στο Bloomberg, αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρατεύσει ιδιωτικές εταιρείες σε επιχειρήσεις κατά ξένων αντιπάλων που παραβιάζουν κρίσιμες υποδομές και δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ή που παραλύουν επιχειρήσεις με επιθέσεις ransomware.

Το προσχέδιο δεν παρέχει πολλές λεπτομέρειες για το πώς η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τις εταιρείες.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχόλιο.

Η κυβέρνηση αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες μετά τη δημοσίευση της στρατηγικής, καθώς και μέσω διατάγματος που θα μπορούσε να οριοθετεί τους ρόλους των ιδιωτικών εταιρειών και να τους παρέχει περισσότερες νομικές προστασίες, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα. Ενδέχεται επίσης να απαιτηθεί ψήφιση νέας νομοθεσίας.

Η προσπάθεια να συμπεριληφθεί ο ιδιωτικός τομέας στις δραστηριότητες αυτές θα ανοίξει νέες κερδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εταιρείες που παραδοσιακά συνεργάζονται με την κυβέρνηση σε αμυντικές στρατηγικές και όχι σε επιθετικές ενέργειες, επισημαίνει το Bloomberg.