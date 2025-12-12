#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε πως το φορτηγό CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση. Ζελένσκι: «Απόδειξη ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου».

Ουκρανία: Ζημιές σε τουρκικό πλοίο από ρωσική επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 18:51

Ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές σήμερα σε μη στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επίθεση καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ. Η εταιρεία τόνισε ότι το CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού Καρασού και της ουκρανικής Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά την οποία προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο ρυμουλκά του λιμανιού και ομάδες πυρόσβεσης.

Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανκής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση. Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

