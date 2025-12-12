BBC: Πάνω από 155.000 νεκροί Ρώσοι στρατιωτικοί στον πόλεμο στην Ουκρανία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το 44% όλων των εθελοντών που σκοτώθηκαν είναι άνδρες ηλικίας 45-55 ετών. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών είναι τα 38 έτη.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 22:42

Το BBC (ρωσική υπηρεσία) σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφία Mediazona (ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί από τις ρωσικές αρχές ‘ξένος πράκτορας’) και ομάδα εθελοντών, έχουν ταυτοποιήσει τα ονόματα 155.368 Ρώσων στρατιωτικών, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι εθελοντές, που υπέγραψαν σύμβαση με τον ρωσικό στρατό μετά την έναρξη του πολέμου, αποτελούν ήδη το 30% των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ ένα χρόνο πριν αποτελούσαν το 15%.

Το 44% όλων των εθελοντών που σκοτώθηκαν είναι άνδρες ηλικίας 45-55 ετών. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών είναι τα 38 έτη.

Βάσει των νεκρολογιών και των δηλώσεων που έχουν κάνει οι συγγενείς τους, μπορεί να συμπεράνει κανείς, γράφει το BBC, ότι η πλειοψηφία όσων υπέγραψαν σύμβαση μετά το 2022 το έκαναν οικειοθελώς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπήρξαν περιπτώσεις εξαναγκασμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

