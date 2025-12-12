Καθυστερήσεις στα κέντρα δεδομένων της Oracle για την OpenAI

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο τεχνολογικός κολοσσός μετέθεσε για το 2028 αντί του 2027 την παράδοση ορισμένων κέντρων δεδομένων, ανέφεραν πηγές του Bloomberg. Ελλείψεις σε υλικά και εργατικό δυναμικό. Βουτάει 6% η μετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 18:52

Η Oracle μετέθεσε για αργότερα την ημερομηνία ολοκλήρωσης ορισμένων από τα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζει για την OpenAI, από το 2027 στο 2028, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. 

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού και υλικών, δήλωσαν oι πηγές.

Η μετοχή της Oracle καταγράφει απώλειες 6%.

Η Oracle έχει υπογράψει σύμβασης αξίας 300 δισ. δολαρίων για την παροχή της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων της OpenAI.

Η Oracle και η OpenAI αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

«Έχουμε φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους για την παροχή χωρητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Oracle, Κλέι Μαγκουίρκ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη της εταιρείας αυτήν την εβδομάδα.

Το πρώτο κέντρο δεδομένων που κατασκευάζει για την OpenAI στο Τέξας προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με περισσότερα από 96.000 τσιπ της Nvidia Corp. να έχουν παραδοθεί, είπε κατά την κλήση.

