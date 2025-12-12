#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παλαιστινιακό: Συνάντηση Μελόνι-Αμπάς στη Ρώμη

«Τονίστηκε η ανάγκη να ενισχυθεί η κατάπαυση του πυρός, μέσω πλήρους εφαρμογής του Ειρηνευτικού Σχεδίου Τραμπ», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση, δηλώνοντας «παρούσα» για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Παλαιστινιακό: Συνάντηση Μελόνι-Αμπάς στη Ρώμη

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 21:13

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι με τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και αναφέρθηκαν, ειδικότερα, στην ανάγκη να ενισχυθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μέσω της πλήρους εφαρμογής του Ειρηνευτικού Σχεδίου του προέδρου Τραμπ», όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

«Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε και πάλι ότι η Ιταλία είναι αποφασισμένη να παίξει ρόλο κύριας σημασίας στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας και έλαβε την πλήρη υποστήριξη του προέδρου Αμπάς. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της στηρίζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, το οποίο είναι βασικής σημασίας, και στο πλαίσιο της ανάγκης να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών», αναφέρει τέλος η ιταλική κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γενική απεργία στην Ιταλία: Μαζική αντίδραση στο σχέδιο προϋπολογισμού Μελόνι

Μελόνι: Εφικτή η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Ισπανία: Έκκληση Σάντσεθ να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων

Μελόνι για μεταναστευτικό: Τα κέντρα στην Αλβανία θα λειτουργήσουν πάση θυσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο