ΗΠΑ: Αίρονται οι κυρώσεις σε βάρος του Βραζιλιάνου δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήρε σήμερα τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί τον Ιούλιο στον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η OFAC, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις κυρώσεις, ανακοίνωσε ότι διαγράφονται από τη λίστα ο δικαστής και η σύζυγός του, η Βιβιάν Μπαρσί ντε Μοράες. Στα τέλη Ιουλίου το υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι ο Μοράες εκμεταλλεύτηκε το αξίωμά του για να στοχεύσει πολιτικούς αντιπάλους, συγκεκριμένα τον Μπολσονάρου, δημοσιογράφους, αμερικανικές κοινωνικά δίκτυα και άλλες αμερικανικές και διεθνείς εταιρείες.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος όταν ηττήθηκε στις εκλογές του 2022 από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το πραξικόπημα απέτυχε επειδή δεν στηρίχθηκε από υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού. Το σχέδιο προέβλεπε μεταξύ άλλων τη δολοφονία του Λούλα, του αντιπροέδρου Ζεράλντο Αλκμίν και του δικαστή Μοράες.

Ο δικαστής είχε επίσης μπλοκάρει επί 40 ημέρες την πλατφόρμα Χ του Ίλον Μασκ, επίσης συμμάχου του Τραμπ, μέχρι να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της Βραζιλίας και να διαγράψει λογαριασμούς που μετέδιδαν ψευδείς ειδήσεις. Για τον ίδιο λόγο, διέταξε τον Φεβρουάριο να μπλοκαριστεί η πλατφόρμα βίντεο Rumble, την οποία προτιμούν οι Αμερικανοί συντηρητικοί.

Λόγω της δίκης του Μπολσονάρου, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς ύψους 40% σε ορισμένα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών ωστόσο φαίνεται ότι βελτιώθηκαν ραγδαία, μετά τη συνάντηση που είχαν ο Τραμπ με τον Λούλα στη Μαλαισία, στα τέλη Οκτωβρίου. Την Πέμπτη η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα άρει τους δασμούς στα βραζιλιάνικα αγροτικά προϊόντα.

