Η Κίνα εκδίδει μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ειδικού σκοπού

Μεταξύ άλλων, τα κεφάλαια θα διατεθούν για αναβαθμίσεις εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας και προγράμματα που θα αφορούν τα καταναλωτικά προϊόντα.

Δημοσιεύθηκε: 13 Δεκεμβρίου 2025 - 10:40

Σχέδια για την έκδοση ειδικών κρατικών ομολόγων εξαιρετικά μακροπρόθεσμης διάρκειας το επόμενο έτος καταρτίζει το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά του το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, σημειώνοντας ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν σημαντικές εθνικές στρατηγικές πολιτικές, όπως και πρωτοβουλίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια. 

Τα κεφάλαια θα διατεθούν επίσης για αναβαθμίσεις εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας και προγράμματα που θα αφορούν τα καταναλωτικά προϊόντα, εξηγεί το κινεζικό υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Σάββατο (13/12). Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνάντηση για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κεντρικής Οικονομικής Συνδιάσκεψης.

Το υπουργείο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά ή βασικά κατασκευαστικά έργα στα οποία θα διατεθούν τα κεφάλαια.

Δεσμεύτηκε επίσης να μειώσει αισθητά το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων και να απαγορεύσει αυστηρά τη δημιουργία νέων κρυφών υποχρεώσεων.

