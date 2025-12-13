Η Κίνα εκδίδει μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ειδικού σκοπού

Τα κεφάλαια θα διατεθούν επίσης για αναβαθμίσεις εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας και προγράμματα που θα αφορούν τα καταναλωτικά προϊόντα, εξηγεί το κινεζικό υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Σάββατο (13/12). Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνάντηση για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κεντρικής Οικονομικής Συνδιάσκεψης.

Το υπουργείο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά ή βασικά κατασκευαστικά έργα στα οποία θα διατεθούν τα κεφάλαια.

Δεσμεύτηκε επίσης να μειώσει αισθητά το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων και να απαγορεύσει αυστηρά τη δημιουργία νέων κρυφών υποχρεώσεων.