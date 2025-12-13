Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν τάνκερ με πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε στην κατάσχεση του τάνκερ M/T Skipper στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας την περασμένη Τετάρτη (10/12), ακριβώς τη στιγμή που έληγε η ισχύς του εντάλματος που είχε υπογράψει δικαστής, σύμφωνα με έγγραφο που αποσφραγίστηκε χθες Παρασκευή.

Το ένταλμα, το οποίο υπογράφηκε από την Αμερικανίδα δικαστή Ζία Φαράκουι στις 26 Νοεμβρίου, έδινε στην κυβέρνηση Τραμπ προθεσμία μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2025 να κατασχέσει το πλοίο. Η κατάσχεση είναι η πρώτη για φορτίο πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων που ισχύουν από το 2019.

Το τάνκερ έφυγε από το βασικό λιμάνι διακίνησης πετρελαίου της Βενεζουέλας, το Χοσέ, μεταξύ 4 και 5 Δεκεμβρίου, αφού φόρτωσε περίπου 1,8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου Merey της Βενεζουέλας.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι το M/T Skipper χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

«Η κατάσχεση αυτού του πλοίου υπογραμμίζει τις επιτυχημένες προσπάθειές μας να επιβάλουμε κόστος στις κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και του Ιράν», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χθες Παρασκευή.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να κατασχέσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Παρά την αποσφράγιση του εντάλματος, η συνοδευτική ένορκη βεβαίωση παρέμεινε απόρρητη. Η Φαράκουι εξήγησε ότι άλλα έγγραφα της υπόθεσης θα παραμείνουν προσωρινά απόρρητα.

Η κατάσχεση του πλοίου η οποία καταδικάστηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, συνιστά την τελευταία κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Καράκας.

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αρκετές επιθέσεις εναντίον πλοίων ύποπτων ότι μετέφεραν ναρκωτικά στην περιοχή -μια κίνηση που καταδικάστηκε από Αμερικανούς βουλευτές και νομικούς εμπειρογνώμονες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πιθανότητα μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στη Νότια Καραϊβική και γύρω από αυτήν.