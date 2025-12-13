Salt Typhoon: Δύο χρόνια μπαινοβγαίνουν οι κινέζοι στα δίκτυα των ΗΠΑ!

Η κινεζική υπηρεσία πληροφοριών συνεχίζει μια μαζική κυβερνοεπίθεση κατά των αμερικανικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που της επιτρέπει να έχει πρόσβαση στις επικοινωνίες σχεδόν κάθε Αμερικανού, σύμφωνα με κορυφαίο Δημοκρατικό γερουσιαστή.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας, ο οποίος πρόσφατα ενημερώθηκε για την εκτεταμένη κυβερνοεκστρατεία που είναι γνωστή ως «Salt Typhoon», δήλωσε ότι η Κίνα εξακολουθεί να έχει διεισδύσει στο αμερικανικό σύστημα.

«Πιστεύω ότι εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα [στα δίκτυά μας]», υποστήριξε ο Γουόρνερ σε εκδήλωση της Defense Writers Group.

Ο Γουόρνερ ανέφερε ότι έλαβε μια «πραγματικά απογοητευτική» κυβερνητική ενημέρωση με αντικρουόμενες εκτιμήσεις σχετικά με την αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ στο Salt Typhoon, γράφουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή, το FBI ανέφερε ότι τα αμερικανικά δίκτυα ήταν «αρκετά καθαρά», παρά τα αντικρουόμενα στοιχεία από αρκετές υπηρεσίες πληροφοριών. «Άλλα τμήματα της κοινότητάς μας λένε: “Καμία περίπτωση, συνεχίζεται ακόμη”», είπε ο Γουόρνερ, προσθέτοντας ότι διέθετε οκτώ έγγραφα από υπηρεσίες που εξέφραζαν ανησυχίες για το Salt Typhoon, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια.

«Μου είναι ακατανόητο γιατί αυτό δεν αποτελεί μεγαλύτερο ζήτημα», δήλωσε ο Γουόρνερ, εκφράζοντας τη λύπη του ότι ίσως χρειαστεί κάποιο είδους «καταστροφικό γεγονός» πριν η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίσει πιο σοβαρά το Salt Typhoon.

Ο Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας όταν το Salt Typhoon αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στους Financial Times τον Ιανουάριο ότι η κυβερνοεκστρατεία ήταν μοναδική λόγω της «τεράστιας κλίμακας πρόσβασης» που παρείχε.

Ο Γουόρνερ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Κινέζοι χάκερ —οι οποίοι καθοδηγούνται από την υπηρεσία πληροφοριών του κινεζικού Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας— μπορούν να έχουν πρόσβαση στις μη κρυπτογραφημένες τηλεφωνικές επικοινωνίες σχεδόν οποιουδήποτε στις ΗΠΑ. «Εκτός αν βρίσκεσαι σε κρυπτογραφημένη συσκευή, μπορούν να επιλέξουν οποιονδήποτε από εμάς», είπε.

Ο Γουόρνερ ανέφερε ότι και η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα τρωτά σημεία που αποκάλυψε το Salt Typhoon. «Θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενο ότι η Ρωσία ή το Ιράν ή άλλοι θα κοιτάξουν και θα πουν: “Θεέ μου, υπάρχουν αυτά τα κενά ασφαλείας, η Αμερική δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό για να τα κλείσει. Δεν θα έπρεπε να δοκιμάσουμε κι εμείς;”», είπε.

Ο γερουσιαστής δήλωσε ότι ένας λόγος για τη βραδεία αντίδραση είναι ότι το FBI έχει επανατοποθετήσει έως και το 45% του προσωπικού του που ασχολείται με την αντικατασκοπεία και την αντιτρομοκρατία σε επιχειρήσεις εφόδου για τη μετανάστευση, κάτι που χαρακτήρισε ως «βλακεία στο πολλαπλάσιο».

Ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν σημείωσε ελάχιστη πρόοδο στην αντιμετώπιση του ζητήματος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει τον αριθμό των επαγγελματιών στην κυβέρνηση που διαθέτουν την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση μιας εκστρατείας όπως το Salt Typhoon.

«Η κυβέρνηση έχει λάβει αποφάσεις που μειώνουν την ομοσπονδιακή προσπάθεια κατά των απειλών κυβερνοασφάλειας που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην κορυφαίος ειδικός της CIA για την Κίνα. «Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών έχει μειώσει το προσωπικό της, παρά τις αυξανόμενες απειλές για τις αμερικανικές τηλεπικοινωνίες».

Ο Γουόρνερ δήλωσε ότι τα αμερικανικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι πιο ευάλωτα από εκείνα του Καναδά και της Ευρώπης, επειδή αποτελούν ένα «συνονθύλευμα από μια ολόκληρη σειρά δικτύων που έχουν συναρμολογηθεί πρόχειρα», σε μια περίοδο κατά την οποία η έμφαση στις ΗΠΑ ήταν η ταχεία ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη για κυβερνοασφάλεια.

Ο γερουσιαστής, πρώην στέλεχος της τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας, δήλωσε ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει στήριξη για νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να τηρούν ελάχιστα πρότυπα κυβερνοασφάλειας, αλλά δεν καταφέρνει να κερδίσει δυναμική λόγω του κόστους που αυτό συνεπάγεται.

Αναλυτές εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν δισεκατομμύρια δολάρια για την αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού που θα πρέπει να αναβαθμιστεί, ώστε τα δίκτυα να γίνουν πιο ασφαλή έναντι της κινεζικής κυβερνοδιείσδυσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει το Salt Typhoon. Η Κίνα έχει επανειλημμένως αρνηθεί ότι το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας εμπλέκεται σε κυβερνοεκστρατείες κατά των αμερικανικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.