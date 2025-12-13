#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισραήλ: Χτυπήσαμε σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς

Πρόκειται για τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ραέντ Σαΐντ.

Ισραήλ: Χτυπήσαμε σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς

Δημοσιεύθηκε: 13 Δεκεμβρίου 2025 - 16:14

Τελ. Ενημ.: 13 Δεκεμβρίου 2025 - 16:57

Το Ισραήλ εξουδετέρωσε σήμερα τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ραέντ Σαΐντ με στοχευμένο πλήγμα στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παλαιστινιακό: Συνάντηση Μελόνι-Αμπάς στη Ρώμη

Ισπανία: Έκκληση Σάντσεθ να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων

Πλημμύρισε η Γάζα, καμπανάκι για 800.000 ανθρώπους

Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς για συνομιλίες εν μέσω κλιμάκωσης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο