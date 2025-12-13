#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θανατηφόρα επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στην Παλμύρα στοίχισε τη ζωή σε Αμερικανούς στρατιώτες και διερμηνέα, κατά τη διάρκεια αποστολής υποστήριξης αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Χτύπημα ISIS στην Παλμύρα: Νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες

Δημοσιεύθηκε: 13 Δεκεμβρίου 2025 - 19:16

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σήμερα στην Παλμύρα της Συρίας, καθώς υποστήριζαν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και Αμερικανός αξιωματούχος είχαν τονίσει πως Αμερικανοί και Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σήμερα όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον κοινού περιπόλου που πραγματοποιούσαν αμερικανικές και συριακές δυνάμεις στην Παλμύρα.

Το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, τόνισε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

