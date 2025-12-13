#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χριστοδουλίδης–Μακρόν: Στρατηγική συμφωνία στο Παρίσι

Δημοσιεύθηκε: 13 Δεκεμβρίου 2025 - 20:24

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, καθώς και τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, αρχής γενομένης από το Ουκρανικό, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχουν τη Δευτέρα, στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 (ώρα Γαλλίας) στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου «ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Κύπριος Πρόεδρος θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σημαντικά διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης προς την Ουκρανία».

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το Ελιζέ, οι δύο πρόεδροι «θα υπογράψουν μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που θα στοχεύει στην ενίσχυση και τη διάρθρωση των διμερών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

