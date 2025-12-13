#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Τραμπ προειδοποιεί για σοβαρά αντίποινα μετά την επίθεση ISIS στη Συρία

Τρεις Αμερικανοί νεκροί: Δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας. Η επίθεση σημειώθηκε στην Παλμύρα της Συρίας. Η Ουάσινγκτον κάνει λόγο για ενέδρα από ελεύθερο σκοπευτή του Ισλαμικού Κράτους.

Ο Τραμπ προειδοποιεί για σοβαρά αντίποινα μετά την επίθεση ISIS στη Συρία

Δημοσιεύθηκε: 13 Δεκεμβρίου 2025 - 21:27

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, που σκότωσε τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών.

«Θα ανταποδώσουμε» τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, λέγοντας πως αυτή ήταν μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους κατά των ΗΠΑ και της Συρίας σε ένα πολύ επικίνδυνο τμήμα της Συρίας.

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εείπε πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα κατά του Ισλαμικού Κράτους αν αμερικανικές δυνάμεις δεχθούν ξανά επίθεση, σημειώνοντας πως οι Αμερικανοί στρατιωτικοί έπεσαν σε ενέδρα.

Τρεις Αμερικανοί - δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας - μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν σήμερα στη Παλμύρα της Συρίας σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή» του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, με την Δαμασκό να δηλώνει ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν είναι μακριά

ΗΠΑ: Αίρονται οι κυρώσεις σε βάρος του Βραζιλιάνου δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες

Χτύπημα ISIS στην Παλμύρα: Νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες

Τραμπ: Ταϊλάνδη και Καμπότζη αποδέχθηκαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο