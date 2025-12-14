Η πόλη Σεβέρσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου ρωσικά στρατεύματα πιέζουν ενεργά από τα τέλη Οκτωβρίου εκμεταλλευόμενα την πυκνή ομίχλη, έχει σχεδόν ολοκληρωτικά χαθεί και η ανάκτηση του ελέγχου της πόλης θα απαιτήσει εφεδρείες γράφει η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές.

Το Σεβέρσκ είναι η πέμπτη οχυρωμένη πόλη στην οποία μπαίνουν οι Ρώσοι τους τελευταίους μήνες, έχοντας ήδη καταλάβει το 95% του Ποκροβσκ, το Βοβτσάνσκ, το Μίρνογκραντ είναι πλήρως περικυκλωμένο, το μεγαλύτερο μέρος του Κουμπιάσνκ έχει καταληφθεί, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη αντεπίθεση των Ουκρανών, ενώ απομένει το σύμπλεγμα το δύο μεγάλων οχυρωμένων πόλεων Κράματορσκ και Σλοβιάνσκ

«Η κατάσταση γύρω από το Σιβέρσκ είναι κρίσιμη. Ο εχθρός βρίσκεται σε ολόκληρη την πόλη, με εξαίρεση προς το παρόν την περιοχή πέρα από τον ποταμό Μπαχμούτκα. Για την αποκατάσταση των θέσεων που έχουν χαθεί, πρέπει να εισαχθούν εφεδρείες. Διαθέτει το σώμα που εκτελεί αποστολές σε αυτό το τμήμα του μετώπου τέτοιες εφεδρείες; Όχι.

Το αν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα διαθέσει εφεδρείες και το αν αυτές θα μπορέσουν να αλλάξουν οτιδήποτε σε αυτή την κατάσταση παραμένει ασαφές, γράφει.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές δυνάμεις έλεγχαν σε μεγάλο βαθμό μέρος του Σεβέρσκ με τη χρήση drones και όχι πεζικού. Αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα υψώματα βόρεια της πόλης, η διεξαγωγή επιχειρήσεων έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη. Η επιμελητεία έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη.

Πηγές στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν επίσης στην Ukrainska Pravda ότι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντοπιστεί νότια του Σεβέρσκ, στα χωριά Σβιάτο-Ποκρόβσκε και Ζβάνιβκα.

Χθες, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες να προωθηθούν στο Σεβέρσκ, εκμεταλλευόμενες την ομίχλη, και ενδέχεται να έχουν καταλάβει θέσεις στο κέντρο της πόλης.