Η Γαλλία θέλει να καθυστερήσει τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur

Να αναβάλει την ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Νότιας Αμερικής τον επονομαζόμενο συνασπισμό Mercosur επιδιώκει η Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις, αναφέρει σε δημοσίευμά του το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε δήλωσή του σήμερα Κυριακή (14/12) ότι επιθυμεί να αναβάλει την ψηφοφορία της Ε.Ε. για την έγκριση της υπογραφής της συμφωνίας που έχει προγραμματιστεί για αυτό το μήνα, αναφέροντας ότι το Παρίσι επιθυμεί ενισχυμένα μέτρα προστασίας για τους αγρότες και τους καταναλωτές της Ε.Ε.

Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η γαλλική κυβέρνηση επιθυμεί να αναβάλει την υπογραφή της συμφωνίας με τον συνασπισμό Mercosur, ο οποίος περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Η υπογραφή της συμφωνίας ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Δεκεμβρίου.