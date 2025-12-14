Γουίτκοφ: Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες σήμερα (12/12) στο Βερολίνο μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

«Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις... σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, ο Ζελένσκι θα αναφερθεί στις συνομιλίες αύριο, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι αξιωματούχοι, δήλωσε, μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.

Αύριο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε πάντως τη σύνθεση των τρεχουσών συνομιλιών με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «μη ιδανική», αλλά ως «καλό σημάδι». «Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD και χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι». Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο: «Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σχετικά με το θέμα της πρότασης της Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας, ο Πιστόριους δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε πικρή εμπειρία στο παρελθόν για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Το 1994, το Κίεβο είχε συμφωνήσει να εγκαταλείψει το πυρηνικό οπλοστάσιό του από τη σοβιετική εποχή σε αντάλλαγμα για εδαφικές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Βρετανία.

«Επομένως, μένει να δούμε σε ποιο βαθμό η δήλωση που έκανε τώρα ο Ζελένσκι θα ισχύσει στην πράξη και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται», δήλωσε ο Πιστόριους.

«Αυτό αφορά εδαφικά ζητήματα, δεσμεύσεις από τη Ρωσία και άλλους», είπε, προσθέτοντας ότι οι απλές εγγυήσεις ασφάλειας, ειδικά χωρίς σημαντική συμμετοχή των ΗΠΑ, «δεν θα έχουν μεγάλη αξία».

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν εργαστεί για να βελτιώσουν τις προτάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες σε ένα σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα ζητούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποδεχτεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του.